25.01.2021 13:24

В Региональном центре услуг появилась услуга сурдопереводчика

В Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144) для лиц с недостатками слуха появилась возможность получить услугу сурдопереводчика.

Как сообщили в Департаменте социальной политики, в Харькове проживают около 5% слабослышащих людей и тех, кто не слышит совсем.

Теперь при обращении в Региональный центр услуг можно получить онлайн-услугу сурдопереводчика, воспользовавшись специальным планшетом. С его помощью слабослышащий человек может связаться по видео с профессиональным переводчиком жестового языка, который пообщается с администратором и заявителем и поможет получить услугу комфортно и доступно.

В дальнейшем такие планшеты будут использоваться во всех центрах предоставления административных услуг и районных управлениях социальной защиты населения.