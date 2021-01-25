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25.01.2021  13:24   

В Региональном центре услуг появилась услуга сурдопереводчика

В Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144) для лиц с недостатками слуха появилась возможность получить услугу сурдопереводчика.

 
Как сообщили в Департаменте социальной политики, в Харькове проживают около 5% слабослышащих людей и тех, кто не слышит совсем.
 
Теперь при обращении в Региональный центр услуг можно получить онлайн-услугу сурдопереводчика, воспользовавшись специальным планшетом. С его помощью слабослышащий человек может связаться по видео с профессиональным переводчиком жестового языка, который пообщается с администратором и заявителем и поможет получить услугу комфортно и доступно.
 
В дальнейшем такие планшеты будут использоваться во всех центрах предоставления административных услуг и районных управлениях социальной защиты населения.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  центр, услуга, сурдопереводчик
 
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