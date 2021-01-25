В Региональном центре услуг появилась услуга сурдопереводчика

В Региональном центре услуг (пр. Тракторостроителей, 144) для лиц с недостатками слуха появилась возможность получить услугу сурдопереводчика.
Хорошее время для того, чтобы заняться рутинной работой, разобрать рабочий стол или сделать все те дела, которые откладывали на потом.
Сохраняется аномально теплая погода с осадками в виде дождя, местами с мокрым снегом. По городу и области ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).
Сегодня у славянских студентов пусть и полуофициальный, но не менее желанный праздник.
влажность:
давление:
ветер: