25.01.2021 12:10

Харьковчан приглашают принять участие в детском фестивале гендерного равенства

Фестиваль для детей старшего школьного возраста Харькова и Харьковской области «Равенство в науке глазами детей» будет проходить с 25 января по 12 февраля в Центре гендерной культуры.

Мероприятие приурочено к Международному дню девушек и женщин в науке, который по решению ООН ежегодно отмечается 11 февраля.

Как отмечают организаторы, основная цель фестиваля - популяризировать в детской, педагогической и родительской среде равное участие женщин и девушек в науке, а также способствовать осознанию влияния гендерных стереотипов на общество.

В рамках фестиваля для учеников старших классов проведут ряд тематических мероприятий, преимущественно в онлайн-формате. Оффлайн-мероприятия будут проходить с соблюдением всех карантин требований.

Среди основных мероприятий фестиваля:

- открытые онлайн-уроки «Гендерные стереотипы в образовании и науке» (конкурс тематических детских видеороликов);

- онлайн-презентации тематических уголков «Равенство в науке» в сети гендерных центров образования на базе учебных заведений города;

- открытые онлайн-уроки «Невидимые страницы женской науки»: онлайн-лекция о роли женщин в науке, конкурс видеозаписей до 3 мин «Перевоплощение в образ известной ученой» (5 фактов об ученой);

- онлайн-викторины «Женщины в науке» (три тура).

Кроме того, в рамках фестиваля запланировано проведение мастер-классов по созданию портретов «Известные женщины-ученые глазами детей», тематические интерактивы и экскурсии по Музею женской и гендерной истории. Родителям старшеклассников также предлагают присоединиться к фестивалю, приняв участие в флешмобе. Для этого на страницах в социальных сетях нужно разместить фотографию с заметкой #Моя_донька_в_науці.

За дополнительной информацией о деталях и регистрации к участию в фестивале нужно обращаться по тел: 050-608-66-64.

Отметим, что фестиваль проводится при поддержке Департамента образования Харьковского городского совета и Департамента науки и образования Харьковской ОГА. Деятельность осуществляется в рамках проекта «Центр гендерной культуры как платформа для расширения прав и возможностей женщин и молодежи», который финансируется Европейским Союзом.