14.12.2020 14:22

Сбои в работе YouTube и других сервисов Google фиксируют по всей Украине - РЕДПОСТ

В понедельник, 14 декабря, в Украине фиксируют сбои в работе сервисов YouTube, Gmail и Google Maps. Сбои наблюдаются в больших городах в центре и на востоке страны.



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Проблемы в работе этих сервисов фиксируются не только в Украине, но и в западной Европе, США и Японии.

Пользователи в основном жалуются на проблемы в работе мобильных приложений Google, невозможность зарегистрироваться и плохую работу сайтов.

Ошибку выдает при попытке воспользоваться сервисами как с компьютера, так и с телефона.

По информации сервиса downdetector глобальный сбой по всему миру произошел в 13:50 по Киевскому времени.

Воспользоваться видеохостингом YouTube возможно лишь неавторизировавшимся пользователям.