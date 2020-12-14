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14.12.2020  14:22   

Сбои в работе YouTube и других сервисов Google фиксируют по всей Украине - РЕДПОСТ

В понедельник, 14 декабря, в Украине фиксируют сбои в работе сервисов YouTube, Gmail и Google Maps. Сбои наблюдаются в больших городах в центре и на востоке страны.


google
Проблемы в работе этих сервисов фиксируются не только в Украине, но и в западной Европе, США и Японии.
 
Пользователи в основном жалуются на проблемы в работе мобильных приложений Google, невозможность зарегистрироваться и плохую работу сайтов.
 
 
 
 
Ошибку выдает при попытке воспользоваться сервисами как с компьютера, так и с телефона.
 
По информации сервиса downdetector глобальный сбой по всему миру произошел в 13:50 по Киевскому времени.
 
 
Воспользоваться видеохостингом YouTube возможно лишь неавторизировавшимся пользователям.
 
Тэги:  youtube, google, сбой
 
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