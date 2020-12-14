Сбои в работе YouTube и других сервисов Google фиксируют по всей Украине - РЕДПОСТ

В понедельник, 14 декабря, в Украине фиксируют сбои в работе сервисов YouTube, Gmail и Google Maps. Сбои наблюдаются в больших городах в центре и на востоке страны.
Секрет успеха этого дня прост: практичность и еще раз практичность. Вряд ли все будет сделано на пять с плюсом, но на твердую «четверку» – вполне.
Синоптики прогнозируют осадки в течение всего дня – дождь, мокрый снег, снег. Гололед, туман, видимость 200-500 м, днем налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
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