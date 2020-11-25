25.11.2020 16:59

В Харькове прошла социальная акция по борьбе с насилием (ХГС)

Городская уличная акция «Разорви круг насилия - Харьков свободный от насилия» состоялась 25 ноября 2020 года в Харькове.



//city.kharkov.ua

Она прошла одновременно во всех девяти районах города и была посвящена началу ежегодной Всеукраинской акции «16 дней против насилия». В частности, акцию провели в саду Шевченко (возле ККЗ «Украина»), возле Дворца детского и юношеского творчества «Исток», возле Администрации Киевского района, на площадке возле выхода из ст. м. «Проспект Гагарина», возле Дворца спорта, на ул. Юрьевской, ул. Академика Богомольца, на ул. Плехановской (напротив стадиона «Металлист»), на Привокзальной площади.

Как сообщили организаторы, цель мероприятия - обратить внимание граждан на то, что насилие обычно носит системный характер и деформирует личность.

«Если насилие появилось один раз, оно обязательно повторится, но подавляющее большинство пострадавших от разных видов насилия даже не осознают, что являются пострадавшими. Следствие насилия для всего общества - феномен социальной эстафеты: дети-жертвы насилия более склонны воспроизводить такую ​​модель поведения в собственных семьях, и этот круг насилия необходимо разрывать», - отметили организаторы.

В рамках акции волонтеры разъясняли прохожим суть акции, значение атрибутики мероприятия (оранжевый цвет - символ мира, свободного от насилия), раскрыли содержание акции «16 дней против насилия» и призвали присоединиться к символическому голосованию - взять логотип «Харьков свободный от насилия» и сфотографироваться у конструкции «Ладошка» с логопризывом, чтобы зафиксировать голосование за город, свободный от насилия. По желанию, люди размещали фото с акции в своих социальных сетях.

Мероприятие прошло с соблюдением необходимых санитарных норм.

Организатором акции в Харькове выступил Департамент по делам семьи, молодежи и спорта при технической поддержке Представительства Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA). Также к мероприятию присоединились патрульные полицейские, участковые офицеры полиции, инспекторы ювенальной превенции.

Отметим, что Всеукраинская акция «16 дней против насилия» посвящена нескольким датам: 25 ноября - Международный день против насилия в отношении женщин, 1 декабря - Международный день борьбы со СПИДом, 2 декабря - Международный день борьбы с рабством, 3 декабря - Международный день инвалидов, 5 декабря - Международный день волонтера, 6 декабря - годовщина инцидента в Монреале, 10 декабря - Международный день прав человека.