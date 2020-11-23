Как в Харькове нарушали карантин выходного дня (Госпродпотребслужба)

Соблюдение карантинных мероприятий во время «карантина выходного дня» проверяли специалисты структурных подразделений Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области в составе мобильных групп.
Так, в течение субботы, 21 ноября, были проведены мониторинговые проверки 2202 субъектов хозяйствования, на 169 объектах выявлены нарушения, в том числе в Харькове было проверено 1476 объекта, нарушения выявлены на 128.
В течение воскресенья, 22 ноября, проведены мониторинговые проверки 1885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова было проверено 1145 объектов, нарушения выявлены на 23.
По результатам проведенных проверок специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведена разъяснительная работа.
По всем выявленных случаев нарушений карантинных мероприятий будут проинформированы органы местной власти.
День открывает все возможности для успеха. Если у вас есть идея, которой вы хотите поделиться, или спорные вопросы, которые нужно с кем-то обсудить, то действуйте!
Облачная погода продержится весь день. Небольшой снег, мокрый снег. Слабый гололед, местами налипание мокрого снега. На дорогах гололедица.
23 ноября отмечается Международный день акварели.
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