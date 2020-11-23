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23.11.2020  10:55   

Как в Харькове нарушали карантин выходного дня (Госпродпотребслужба)

Соблюдение карантинных мероприятий во время «карантина выходного дня» проверяли специалисты структурных подразделений Главного управления Госпродпотребслужбы в Харьковской области в составе мобильных групп.


//kh-consumer.gov.ua

Так, в течение субботы, 21 ноября, были проведены мониторинговые проверки 2202 субъектов хозяйствования, на 169 объектах выявлены нарушения, в том числе в Харькове было проверено 1476 объекта, нарушения выявлены на 128.

В течение воскресенья, 22 ноября, проведены мониторинговые проверки 1885 субъектов хозяйствования, на 56 объектах выявлены нарушения, в том числе на территории Харькова было проверено 1145 объектов, нарушения выявлены на 23.

По результатам проведенных проверок специалистами ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области проведена разъяснительная работа.

По всем выявленных случаев нарушений карантинных мероприятий будут проинформированы органы местной власти.

Источник:   Госпродпотребслужба
 Тэги:  коронавирус, карантин, нарушение, госпродпотребслужба, харьков
 
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