Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика (ХГС)

Харьковский городской совет сегодня, 22 ноября 2020 года, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.
Для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.
Из-за атмосферного фронта в Харьков ожидаются туман, гололед и мокрый снег.
Ежегодно 22 ноября в мире отмечается добрый семейный праздник – Международный день сына.
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