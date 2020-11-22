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22.11.2020  15:31   

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика (ХГС)

Харьковский городской совет сегодня, 22 ноября 2020 года, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.


//city.kharkov.ua
 
«Примите  поздравления по случаю Дня рождения! Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, неисчерпаемых жизненных сил и вдохновения в достижении всех намеченных целей.
 
Пусть в Вашей семье царят гармония и взаимопонимание. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поздравление, кирик, харьков
 
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