22.11.2020 15:31

Сегодня день рождения почетного харьковчанина Сергея Кирика (ХГС)

Харьковский городской совет сегодня, 22 ноября 2020 года, поздравил с днем рождения Почетного гражданина города Харькова, заслуженного энергетика Украины Сергея Кирика.



//city.kharkov.ua

«Примите поздравления по случаю Дня рождения! Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, неисчерпаемых жизненных сил и вдохновения в достижении всех намеченных целей.

Пусть в Вашей семье царят гармония и взаимопонимание. Мира и согласия Вам и Вашим близким!» - говорится в поздравлении.