27.10.2020 13:01

С 1 ноября стартует запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах (Рыбнадзор)

С первого ноября на Харьковщине начинается осенне-зимний запрет на лов водных биоресурсов в зимовальных ямах, который продлится до начала весенне-летнего запрета на период нереста 2021 года.



//khr.darg.gov.ua

С наступлением холодов в водоемах происходят изменения, которые влияют на поведение водных биоресурсов. У рыб резко снижается активность, практически полностью прекращается потребление пищи, замедляются процессы роста, снижается частота сердечных сокращений, замедляются реакции на раздражители. В это время рыба очень уязвима, поэтому она собирается в стаи и идет на зимовку в зимовальные ямы.



Зимовальная яма - это естественное углубление в водоеме, где скапливается рыба в холодный период. В реках они находятся в наиболее глубоких местах с замедленным течением. В других водоемах, как правило, располагаются в зоне впадения рек, в местах выхода подводных источников.



С целью сохранения водных биоресурсов в зимний период Управлением Госрыбагентства в Харьковской области издан приказ о запрете на лов водных биоресурсов в зимовальных ямах.



За несоблюдение указанных норм предусмотрена административная ответственность - штраф от 34 до 680 грн.



Кроме штрафа за незаконный вылов, начисляются убытки за каждую выловленную рыбу. Например, за судака придется заплатить 510 грн, сома - 425 грн, щуку - 340 грн, сазана (карпа) - 306 грн, белого амура - 255 грн, толстолобика - 255 грн, леща - 170 грн, линя - 119 грн, плотву - 85 грн, красноперку - 68 грн, подуста - 34 грн, густеру - 34 грн, карася серебристого - 17 грн.



Харьковский рыбоохранный патруль призывает всех рыбаков соблюдать запрет на вылов водных биоресурсов в зимовальных ямах. Сообщить о нарушении или получить дополнительную информацию о осенне-зимнем запрете можно по телефонам «горячей линии» ведомства: (095) 611-94-30 или (098) 894-25-94.