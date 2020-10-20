20.10.2020 10:45

В Слободском районе почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Представители Общественной организации «Союз Чернобыль Слободского района» отметили 30-летие создания организации и возложили цветы к памятнику ликвидаторам Чернобыльской катастрофы в парке Машиностроителей.



://city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие представители организации чернобыльцев, Администрации Слободского района и жители города. Присутствующие возложили цветы к памятнику и почтили погибших ликвидаторов минутой молчания.

«Мы собрались, чтобы отметить людей, которые в первых рядах приняли участие в ликвидации последствий крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества - аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Низко кланяемся всем, кто устранял последствия катастрофы, всем, кто работал в зоне отчуждения в это время. Многих уже нет среди нас, но они вечно будут жить в нашей памяти. Пусть история и память об их подвигах хранится в каждом сердце и в каждом доме», - отметил председатель районной организации чернобыльцев Александр Ярмола.



За активную гражданскую позицию и весомый личный вклад в деятельность районной организации «Союз Чернобыль Слободского района г. Харькова» Памятным знаком «От благодарного народа Украины» были награждены Михаил Карамышев, Ольга Чумаева, Олескандр Стогний и Алексей Волошин.



«Низко кланяемся всем ликвидаторам аварии на ЧАЭС нашего района, которые, не жалея своего здоровья и жизни, работали в зоне радиационного бедствия, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия чернобыльской трагедии. Пусть останется в прошлом и никогда не повторится ужас той катастрофы. А память о тех событиях научит нас ценить мир и спокойствие», - отметила заместитель председателя Администрации Слободского района Светлана Лещенко.