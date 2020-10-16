16.10.2020 17:49

В Харькове прошла фото-акция «Семейные ценности» (Горсовет)

Подведены итоги городской фото-акции «Семейные ценности», которая проходила в Харькове в августе-сентябре.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, два фотографа и интервьюер предлагали случайным семьям, отдыхавшим в скверах и парках, поделиться своими мыслями о любви, семейной жизни, детях, о своих семейных ценностях и одновременно сделать бесплатную фотосессию для всей семьи. В течение акции было проведено 600 мини-фотосессий. На память семьи получали фотографии и сувениры.

По завершению фотосъемок участники фотосессий приняли участие в розыгрыше приза - гриля-барбекю. Победителем стала семья Убийвовк - Владимир, Эвилина и их сын Даниил. Приз вручил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.

«Самым главным результатом фото-акции стало то, что мужья и жены еще раз почувствовали свою близость и влюбленность, вспомнили знаковые для семьи события и даты, обнялись, подарили радость своим близким, подумали о ценности своей семьи, о будущем своих детей», - отметил вице-мэр.