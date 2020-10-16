Главная Новости Общество В Харькове прошла фото-акция «Семейные ценности» (Горсовет)
16.10.2020  17:49   

В Харькове прошла фото-акция «Семейные ценности» (Горсовет)

Подведены итоги городской фото-акции «Семейные ценности», которая проходила в Харькове в августе-сентябре.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте по делам семьи, молодежи и спорта, два фотографа и интервьюер предлагали случайным семьям, отдыхавшим в скверах и парках, поделиться своими мыслями о любви, семейной жизни, детях, о своих семейных ценностях и одновременно сделать бесплатную фотосессию для всей семьи. В течение акции было проведено 600 мини-фотосессий. На память семьи получали фотографии и сувениры.
 
По завершению фотосъемок участники фотосессий приняли участие в розыгрыше приза - гриля-барбекю. Победителем стала семья Убийвовк - Владимир, Эвилина и их сын Даниил. Приз вручил заместитель городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко.
 
«Самым главным результатом фото-акции стало то, что мужья и жены еще раз почувствовали свою близость и влюбленность, вспомнили знаковые для семьи события и даты, обнялись, подарили радость своим близким, подумали о ценности своей семьи, о будущем своих детей», - отметил вице-мэр.
 
Небольшой видеоролик о том, как проходила акция, можно посмотреть здесь.
 
 
 
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  семейные ценности, акция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Общество У Харкові пройде кілька великих сімейних заходів 25.10 Образование Харьковские школьники будут изучать курс «Семейные ценности»
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 