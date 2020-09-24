24.09.2020 09:54

В Харькове пройдет Осенний фестиваль креативных индустрий (ХГС)

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Business Education» состоится 2-3 октября в хабе «Fabrika Space» (ул. Благовещенская, 1).



// city.kharkov.ua

Как отметили организаторы, фестиваль призван объединить бизнес, креативную молодежь, харьковчан и гостей города. В рамках мероприятия пройдет серия панельных образовательных дискуссий, обучающих тренингов и воркшопов с участием топовых спикеров, лидеров в области цифровых технологий и инноваций, фэшн-показы известных украинских дизайнеров. Также на фестивале состоится награждение креативных амбассадоров города и лучших блогеров Харькова и Украины.

Накануне проведения фестиваля был снят документальный фильм о творческих людях, которые создают имидж Харькова и популяризируют его бренд далеко за пределами страны. Фильм демонстрирует креативный потенциал региона и представляет творческую составляющую его жителей, которые будут представлены во время мероприятия.



Как отметила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов городского совета Виктория Грецкая-Миргородская, логическим развитием фестиваля станет создание первого в Украине кластера креативных индустрий. «Харьков - обладатель высоких творческих амбиций. У нас сильная школа дизайна, разработчиков, мы сильные в фэшн-индустрии, Харьков - мекка студенчества, молодых ученых и музыкантов. Создание кластера креативных индустрий - первый опыт в Украине. Кроме того, что это укрепляет имидж нашего города, это еще и публичный шаг навстречу региональному бизнесу, который может и должен использовать этот ресурс. Ожидается, что благодаря ему креативное сообщество будет расти, укрепляться и объединяться», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.



К участию в фестивале приглашаются представители креативной индустрии, бизнеса, эксперты моды и стиля, а также все желающие.



Присоединиться к событию можно будет в том числе онлайн. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться, перейдя по ссылке.



Фестиваль проводит управление инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского городского совета при поддержке Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.