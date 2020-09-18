«Хорошее здоровье на Интере»: как предотвратить кариес?

В эфир вышел выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о кариесе. С этим зубным заболеванием знаком практически каждый человек. Какие причины провоцируют его появление? Как предотвратить болезнь и на долгие годы сохранить зубы крепкими и здоровыми?
О правилах ухода за полостью рта рассказали ведущий Александр Лукьяненко и эксперты ток-шоу: врач-стоматолог Наталья Юнакова, диетолог Ольга Безуглая и невролог Руслан Осадчук.
«Кариес – патологический процесс, который приводит к разрушению зубов, – рассказывает Александр Лукьяненко. – Возникновение кариеса связывают с деятельностью микроорганизмов и брожением углеводов, которые вызывают изменение кислотности и щелочности на поверхности зуба и образование органических кислот. Возникнет ли кариес – во многом зависит от образа жизни: режима питания, гигиены полости рта, наличия фтора в воде и зубной пасте, а также от наследственности».
Специалисты выделяют четыре стадии заболевания: пятна на зубах, поверхностный кариес, средний и глубокий.
«Кариес в стадии пятна считается обратимой формой. Если вовремя устранить причину и восполнить потерю кальция в очаге, можно добиться восстановления структуры эмали и остановить процесс, – объясняет Наталья Юнакова. – Остальные формы кариеса протекают с разрушением твердых тканей зуба. Понять, что у вас кариес, можно по следующим признакам: изменение цвета эмали зубов; появление болевых ощущений от холодного, горячего, сладкого, кислого. Также о наличии проблемы может свидетельствовать застревание пищи и появление неприятного запаха изо рта».
По словам стоматолога, если вовремя не лечить зуб, пораженный кариесом, он разрушится: «Развивается пульпит, который сопровождается острой болью. А при отсутствии лечения либо снижении иммунитета может развиться периодонтит. Тогда в воспалительный процесс вовлекаются ткани вокруг корня зуба – и появляются очаги поражения костной ткани».
Эксперты признают: кариес – неприятная болезнь, но ее можно избежать. Предотвратить разрушение зубов можно, если следовать следующим правилам:
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Больше о кариесе и его профилактике – в выпуске ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере»:
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