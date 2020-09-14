14.09.2020 17:19

Харківський притулок для тварин проводить «Уроки доброти» (ФОТО)

Заходи для дітей «Уроки доброти» розпочало проводити КП «Центр поводження з тваринами» у різних районах міста.



//city.kharkov.ua

Як повідомили у центрі, мета проєкту - виховати у дітей відповідальне ставлення до утримання домашніх тварин і сформувати навички взаємодії з ними.

Перший захід відбувся 11 вересня у дворі «Кіт та Пес» по вул. Бібліка, 1-а. У ньому взяли участь жителі цього та сусідніх будинків. Діти навчились робити оригамі у вигляді тварин та плести іграшки для домашніх улюбленців, а також познайомились із вихованцями притулку по фотографіях та наживо. Крім того, для усіх бажаючих пройшов майстер-клас з дресирування собак.

У Центрі поводження з тваринами зазначили, що у зв'язку з епідеміологічною ситуацією планують і надалі проводити подібні зустрічі з містянами на свіжому повітрі у різних районах міста.

«Запрошуємо всіх бажаючих долучатися до участі у заходах доброти та любові до тварин», - запросили співробітники Центру поводження з тваринами.