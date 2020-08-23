Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем города и с Днем освобождения от нацистов во Второй мировой войне.
23.08.2020  09:02   

Геннадий Кернес поздравил харьковчан с Днем города и с Днем освобождения от нацистов во Второй мировой войне.

Через пост на своем телеграмм канале горозской голова пожелал землякам здоровья, любви, спокойствия, благополучия и поблагодарил за возможность работать для людей и чувствовать поддержку хпрьеовчан.


://t.me/kernes59
«Дорогие земляки!
Поздравляю  вас с нашими главными праздниками - с Днем города и с Днем освобождения от нацистов во Второй мировой войне. 
 
Харькову 366 лет, он старше, например, Санкт-Петербурга. И он построен не по царскому решению, а основан свободными поселенцами, наши предки - казаки, купцы, земледельцы, которые выбрали эту прекрасную землю и заложили Харьков на границе северной России и южных степей. 
 
Оказавшись в центре сражений Второй мировой войны, Харьков потерял 8 из 10 жителей и был буквально стерт с лица земли. И я вижу прямую логику в том, что День основания города мы празднуем одновременно с Днем освобождения. Если бы не воины-победители фашистов, не известно, были бы мы на свете. Сегодня в Харькове живы ветераны, участники боевых действий. Они - наше достояние, уважение и благодарность героям - у нас в крови, так было и будет.  
 
В свое время наши отцы и деды подняли Харьков из руин. И я горжусь, что харьковчане доверили мне высокое право дальше вести город вперед. В горе и в радости, не скрывая лица, расстраивая врагов. Я здесь родился и вырос, был на грани и вернулся. Этот город в моем сердце. И я благодарен за возможность работать для людей и чувствовать вашу поддержку. 
 
Нам выпали нелегкие времена, но Харьков  - настоящее место силы для всех нас. Желаю всем здоровья и любви, спокойствия, благополучия, развития. Вместе с вами верю в лучшее будущее. 
 
С днем рождения, родной Харьков и харьковчане!» - говорится в ображении мэра к харьковчанам.
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  кернес, поздравление, день города
 
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