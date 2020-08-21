21.08.2020 19:58

У центрах адмінпослуг Харкова з'явилися нові сервіси для автомобілістів

У центрах надання адміністративних послуг харківським автовласникам стали доступні послуги з заміни водійських прав та реєстрації авто.



//city.kharkov.ua

Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, місто впроваджує такі нововведення у рамках співпраці з Регіональним сервісним центром МВС у Харківській області. За її словами, нові послуги доступні у п'яти місцях: Регіональному центрі послуг, Центрі надання адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26), центрах надання адміністративних послуг у Шевченківському, Немишлянському та Московському районах.

Тепер у цих ЦНАПах можна отримати такі послуги:

- обмін старого посвідчення на нове;

- відновлення посвідчення у зв'язку з втратою;

- обмін посвідчення у зв'язку зі зміною особистих даних власника;

- реєстрація нового транспортного засобу (без огляду експертом);

- перереєстрація транспортного засобу у зв'язку зі зміною анкетних даних власника (без огляду експертом).

Державна реєстрація транспортного засобу здійснюється також у випадку, коли переоформлення необхідне у зв'язку зі зміною персональних даних власника, а також у випадку встановлення газобалонного обладнання з обов'язковою наявністю необхідних підтверджувальних документів.

«Щоб отримати ці послуги, необхідно звернутися у зазначені центри. При собі необхідно мати паспорт, медичну довідку про придатність до користування транспортним засобом, довідку про реєстраційний номер платника податків, відомості про зміну персональних даних, а також платіжну квитанцію», - повідомила Вікторія Китайгородська.

Після оформлення необхідних документів заявника проінформують смс-повідомленням. Залежно від послуги, терміни виконання можуть коливатися від одного до п'яти робочих днів.