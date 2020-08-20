20.08.2020 16:54

У Московському районі поклали квіти до братської могили

Пам'ятний захід з нагоди 77-тої річниці визволення Харкова від нацистських загарбників відбулося сьогодні, 20 серпня, на Міському кладовищі №3 в Московському районі.



//city.kharkov.ua

У ньому взяли участь голова адміністрації району Олег Товкун, представники районної ветеранської організації, жителі району.

Глава району привітав присутніх з прийдешнім Днем міста і підкреслив, що подвиг визволителів Харкова назавжди залишиться в серцях харків'ян і в історії міста. «Тим, хто загинув у бою і вижив на цій страшній війні, ми зобов'язані всім, що маємо сьогодні. Харків - одне з кращих сучасних міст України. Харків'яни і гості міста захоплюються нашими європейськими парками і фонтанами, при цьому з кожним роком місто продовжує розвиватися, стаючи все краще і комфортніше!» - зазначив Олег Товкун.

Учасники заходу поклали квіти до братських поховань та вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

Також присутні віддали данину подвигу взводу під командуванням Петра Широнина, поклавши квіти до пам'ятного знаку. Нагадаємо, стрілецький взвод під командуванням лейтенанта Петра Широнина в нерівному бою з танковим підрозділом вермахту відстояв залізничний переїзд біля с. Таранівка Харківської області. Бійці взводу, жертвуючи собою, кидалися з гранатами під танки противника, знищивши 16 танків. Всім 25 бійцям взводу було присвоєно звання Героя Радянського Союзу (19-ти з них - посмертно).