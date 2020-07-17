Главная Новости Общество Нагрянули в СИЗО: за решеткой прошла парламентская проверка (ФОТО)
17.07.2020  13:58   

Нагрянули в СИЗО: за решеткой прошла парламентская проверка (ФОТО)

15 июля 2020 года государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.


//facebook.com
Как сообщает Управление исполнения наказаний, группа в составе главного специалиста отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы, за границей и на временно оккупированной территории Владислава Скоропляса, начальника отдела Департамента по реализации национального превентивного механизма Юрия Белокоза, общественных наблюдателей по поручению Уполномоченного по правам человека Анны Красноперової и Николая Соболя посетили сборное отделение, режимные корпуса, медицинскую часть, пищеблок, лазньо-прачечный комплекс. 
 
Провели конфиденциальные беседы с заключенным в камерах, карцерних помещениях, прогулочных двориках. 
 
Ознакомились со служебной документацией, отражающей состояние соблюдения прав заключенных, проверили режим соблюдение санитарно-противоэпидемических норм. 
 
Руководство учреждения во главе с начальником Евгением Бартощаком обеспечили всестороннее содействие в работе мониторинговой группы. 
 
По результатам визита представителями Секретариата будет составлен отдельный отчет.
 
 
Тэги:  проверка сизо, права человека, харьков
 
Версия для печати
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 