17.07.2020 13:58
Нагрянули в СИЗО: за решеткой прошла парламентская проверка (ФОТО)
15 июля 2020 года государственное учреждение «Харьковский следственный изолятор» посетили представители Секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.
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Как сообщает
Управление исполнения наказаний, группа в составе главного специалиста отдела мониторинга прав граждан Украины, которые находятся в местах несвободы, за границей и на временно оккупированной территории Владислава Скоропляса, начальника отдела Департамента по реализации национального превентивного механизма Юрия Белокоза, общественных наблюдателей по поручению Уполномоченного по правам человека Анны Красноперової и Николая Соболя посетили сборное отделение, режимные корпуса, медицинскую часть, пищеблок, лазньо-прачечный комплекс.
Провели конфиденциальные беседы с заключенным в камерах, карцерних помещениях, прогулочных двориках.
Ознакомились со служебной документацией, отражающей состояние соблюдения прав заключенных, проверили режим соблюдение санитарно-противоэпидемических норм.
Руководство учреждения во главе с начальником Евгением Бартощаком обеспечили всестороннее содействие в работе мониторинговой группы.
По результатам визита представителями Секретариата будет составлен отдельный отчет.