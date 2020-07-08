08.07.2020 09:32

Пособие по безработице: новые правила

В Украине приняли новые правила получения пособия по безработице, в частности, изменятся срок ее начисления и размер. Кстати, вылаты по безработице привязали к прожиточному минимуму.



//izvestia.kharkov.ua

Пособие по безработице будут начислять по-новому. Теперь соответствующие выплаты будут платить в течение года, а людям предпенсионного возраста - 2 года. Все это отразили в приказе профильного министерства, уже вступил в силу.



Размер пособия по безработице определяется на основании сведений реестра застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в зависимости от страхового стажа, заработной платы, а в случае отсутствия этих сведений - справок о заработной плате, выданных лицу работодателем.



Хотя в приказе говорится, что помощь будет определяться по уровню заработной платы на предыдущем месте работы, все же ее максимальный уровень не сможет превысить установленный максимум выплат от министерства, составит 8788 гривен.



Пособие по безработице за календарный месяц не может превышать четырехкратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на соответствующий год, и не может быть меньше минимального размера, установленного правлением Фонда.



Также сейчас в условиях карантина, выплаты по безработице будут начислять с первого дня получения такого статуса. Помощь от государства можно будет получить два раза в месяц, или один раз в месяц, но с согласия безработного.