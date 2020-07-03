03.07.2020 17:51

У міській раді привітали поліцейських із професійним святом (ФОТО)

Прийом з нагоди Дня Національної поліції України пройшов 3 липня у Харківській міській раді.



://city.kharkov.ua

Поліцейських привітав перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. Від імені міського голови Геннадія Кернеса він подякував правоохоронцям за їхню важливу і відповідальну роботу.



За його словами, за п'ять років з дня створення Національної поліції України службовці структури пройшли тернистий шлях, щоб люди почали їм довіряти.



«Ваші вчинки говорять самі за себе. Ви завжди перебуваєте в складних ситуаціях, коли потрібно блискавично приймати рішення, і від того, наскільки вони будуть справедливі, залежить, як люди будуть ставитися до правоохоронців. Нашим спільним болем стала ситуація, коли два роки тому в стінах міськради загинув ваш товариш. Страшний випадок. У нього залишилися дочка і дружина. Тому повірте, ми з великою повагою ставимося до вашої праці», - сказав Ігор Терехов.



Перший віце-мер вручив цінний подарунок (годинник) Харківського міського голови майору поліції, начальнику відділу безпеки дорожнього руху Олександру Огризьку і старшому лейтенанту поліції, начальнику сектора забезпечення спеціальних заходів Олександру Пенському. Крім того, правоохоронців нагородили Почесними грамотами Харківської міської ради, Почесними грамотами виконавчого комітету та Подяками міського голови.



«Ми вас дуже цінуємо. Розуміємо, що буває нелегко, але допоможемо всім, чим можемо. Бажаю вам міцного здоров'я, особливо в сьогоднішній ситуації, щастя, благополуччя, гарних заробітних плат і поваги людей. Зі святом!» - зазначив перший віце-мер.



Начальник Управління патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції Альона Стрижак подякувала міській раді за співпрацю і допомогу під час карантину.



«Ми вдячні міськраді за допомогу в забезпеченні правоохоронців засобами індивідуального захисту та інші заходи, які стосуються несення служби в такий час. Нам приємно, що мер і мерія відзначили кращих поліцейських, це дуже приємно», - зазначила Альона Стрижак.



З повним списком нагороджених можна ознайомитися тут.



Довідка. День Національної поліції України - професійне свято, встановлене 4 квітня 2018 року Указом Президента, з огляду на значення і роль Національної поліції України у виконанні завдань з охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримці громадської безпеки та порядку. Відзначається щорічно 4 липня.