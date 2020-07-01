01.07.2020 18:01

Центри адмінпослуг працюють за новим графіком

Центр адміністративних послуг Харкова і його територіальні підрозділи з сьогоднішнього дня, 1 липня, приймають відвідувачів з 9:00.



://city.kharkov.ua

Так, Центр адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26) і Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144) працюють за таким графіком:



понеділок, середа: з 9:00 до 18:00;

вівторок, четвер: з 9:00 до 20:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:45;

субота: з 8:00 до 15:45.



Територіальні центри адмінпослуг вестимуть прийом за таким розкладом:



понеділок - четвер: з 9:00 до 18:00;

п'ятниця: з 9:00 до 16:45.



Нагадаємо, у зв'язку з карантином прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сайті ЦНАП або за телефонами: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33.