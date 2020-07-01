Центри адмінпослуг працюють за новим графіком

Центр адміністративних послуг Харкова і його територіальні підрозділи з сьогоднішнього дня, 1 липня, приймають відвідувачів з 9:00.
Так, Центр адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26) і Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144) працюють за таким графіком:
понеділок, середа: з 9:00 до 18:00;
вівторок, четвер: з 9:00 до 20:00;
п'ятниця: з 9:00 до 16:45;
субота: з 8:00 до 15:45.
Територіальні центри адмінпослуг вестимуть прийом за таким розкладом:
понеділок - четвер: з 9:00 до 18:00;
п'ятниця: з 9:00 до 16:45.
Нагадаємо, у зв'язку з карантином прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сайті ЦНАП або за телефонами: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33.
Деятельность в «авральном» режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Для романтических встреч и знакомств это не лучший день.
Утренние облака быстро исчезнут, и начиная с середины дня будет держаться ясная погода. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза; местами град и шквал, 15-20 м/с.
Этот день на Руси издавна посвящали богу Яриле. Даже с распространением христианства эта традиция не прекратилась, зато получила новое истолкование: говорили, что в середине лета все святые меряются силой с языческим богом, а победить не могут.
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