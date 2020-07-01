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01.07.2020  18:01   

Центри адмінпослуг працюють за новим графіком

Центр адміністративних послуг Харкова і його територіальні підрозділи з сьогоднішнього дня, 1 липня, приймають відвідувачів з 9:00.


://city.kharkov.ua

Так, Центр адміністративних послуг (Гімназійна набережна, 26) і Регіональний центр послуг (пр. Тракторобудівників, 144) працюють за таким графіком:

понеділок, середа: з 9:00 до 18:00;
вівторок, четвер: з 9:00 до 20:00;
п'ятниця: з 9:00 до 16:45;
субота: з 8:00 до 15:45.

Територіальні центри адмінпослуг вестимуть прийом за таким розкладом:

понеділок - четвер: з 9:00 до 18:00;
п'ятниця: з 9:00 до 16:45.

Нагадаємо, у зв'язку з карантином прийом відвідувачів здійснюється за попереднім записом на сайті ЦНАП або за телефонами: +38057-725-03-33, +38-063-725-03-33, +38-098-725-03-33, +38-099-725-03-33.

Источник:   ХГС
 Тэги:  услуги, очередь, харьков, справка, административные
 
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