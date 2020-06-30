30.06.2020 15:18

У Харкові вшанували пам'ять Івана Корінька

Пам'ятний захід з нагоди четвертої річниці з дня смерті колишнього директора КП «Харківводоканал» Івана Корінька відбувся сьогодні, 30 червня, на міському кладовищі №17, де він похований.



// city.kharkov.ua

У ньому взяли участь перший заступник генерального директора КП «Харківводоканал» Олександр Коваленко, колеги, родичі і друзі колишнього директора.

Як зазначив Олександр Коваленко, Іван Корінько завжди був прикладом сумлінного ставлення до справи, мудрим учителем і наставником для молодих фахівців.



«Ми разом працювали близько 20 років. Іван Васильович був справжній професіонал, який користувався великим авторитетом в колективі. Але його поважали не тільки за професійні якості, а й за людські: він допомагав людям, які потребували підтримки. А ще він намагався передати свій багатий досвід молоді, при цьому повторюючи, що на підприємстві завжди має бути гідна зміна нашим ветеранам», - підкреслив перший заступник гендиректора.



Нагадаємо, Іван Корінько раптово помер 30 червня 2016 року на 67-му році життя. Роботі на КП «Харківводоканал» він присвятив близько 40 років свого життя, 20 років з яких був директором підприємства. Під його керівництвом КП «Харківводоканал» стало одним з кращих в Україні.



Довідка. Іван Васильович Корінько народився 21 серпня 1948 року в с. Малижено Золочівського району Харківської області. З 1979 по 1995 рік працював начальником Безлюдівських очисних споруд, начальником підприємства з експлуатації каналізаційних мереж і насосних станцій, директором комплексу «Харківводовідведення». З 1995 по 2011 рік - генеральний директор КП «Харківкомуночиствод». У 2012 році КП «Харківкомуночиствод» перейменовано у КП «Харківводоканал», в цьому ж році Іван Корінько був призначений генеральним директором підприємства. З листопада 2015 року - заступник генерального директора - директор Департаменту зі стратегічного розвитку, науки та інвестицій КП «Харківводоканал». Брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Заслужений працівник сфери послуг України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.