Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні

325 дітей молодшого віку з числа сімей переселенців отримуватимуть пільгове харчування в КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».
Відповідне рішення було ухвалено 24 червня на сесії Харківської міськради.
Діти з сімей переселенців увійшли в перелік дітей, які забезпечуються молочною продукцією фабрики-кухні за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні безкоштовним харчуванням фабрики-кухні також забезпечуються понад 350 дітей з малозабезпечених сімей та сімей чорнобильців.
Як зазначила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, з 2014 року в пологових будинках Харкова в сім'ях переселенців з Донецької та Луганської областей народилося 1 тис. 116 дітей. Наймолодші з них - у віці до двох років, тепер будуть безкоштовно отримувати якісну молочну продукцію в пунктах видачі Міської молочної фабрики-кухні дитячого харчування.
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