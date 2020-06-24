Главная Новости Общество Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні
24.06.2020  12:11   

Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні

325 дітей молодшого віку з числа сімей переселенців отримуватимуть пільгове харчування в КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».


://city.kharkov.ua/

Відповідне рішення було ухвалено 24 червня на сесії Харківської міськради.

Діти з сімей переселенців увійшли в перелік дітей, які забезпечуються молочною продукцією фабрики-кухні за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні безкоштовним харчуванням фабрики-кухні також забезпечуються понад 350 дітей з малозабезпечених сімей та сімей чорнобильців.

Як зазначила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, з 2014 року в пологових будинках Харкова в сім'ях переселенців з Донецької та Луганської областей народилося 1 тис. 116 дітей. Наймолодші з них - у віці до двох років, тепер будуть безкоштовно отримувати якісну молочну продукцію в пунктах видачі Міської молочної фабрики-кухні дитячого харчування.

Источник:   ХГС
 Тэги:  дети, питание, харьков, молочная кухня, переселенцы
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.06 Общество Осужденные вспомнили о своих отцах и детях (ФОТО) 09.06 Образование Оздоровление маленьких харьковчан в летних лагерях остается под вопросом 01.06 Образование В Харькове открылись детские сады (ФОТО)  
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 