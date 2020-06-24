24.06.2020 12:11

Дітей із сімей переселенців забезпечили безкоштовним харчуванням молочної фабрики-кухні

325 дітей молодшого віку з числа сімей переселенців отримуватимуть пільгове харчування в КП «Міська молочна фабрика-кухня дитячого харчування».



://city.kharkov.ua/

Відповідне рішення було ухвалено 24 червня на сесії Харківської міськради.



Діти з сімей переселенців увійшли в перелік дітей, які забезпечуються молочною продукцією фабрики-кухні за рахунок коштів міського бюджету. Сьогодні безкоштовним харчуванням фабрики-кухні також забезпечуються понад 350 дітей з малозабезпечених сімей та сімей чорнобильців.



Як зазначила заступник міського голови з питань охорони здоров'я та захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, з 2014 року в пологових будинках Харкова в сім'ях переселенців з Донецької та Луганської областей народилося 1 тис. 116 дітей. Наймолодші з них - у віці до двох років, тепер будуть безкоштовно отримувати якісну молочну продукцію в пунктах видачі Міської молочної фабрики-кухні дитячого харчування.