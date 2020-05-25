25.05.2020 15:15

В колонии под Харьковом поздравления приняли самые неторопливые сидельцы-европейцы

В Покровском исправительной колонии (№17) пафосно отметили экологический праздник - Всемирный день черепахи.



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В субботу, 23 мая 2020, осужденные государственного учреждения «Покровская исправительная колония (№17)» отметили Всемирный день черепахи.

Осужденные учреждения имели возможность ознакомиться с историей экологического праздника, который впервые был отмечен в 2000 году, благодаря инициативе Американского общества спасения черепах, стремилось привлечь внимание к проблемам сохранения этих необычных рептилий.

На территории учреждения расположен зооуголок в котором проживают 5 болотных европейский черепах. Осужденные учреждения имеют возможность заботиться о них.

Первый заместитель начальника учреждения полковник внутренней службы Андрей Клименко отметил, что забота о животных положительно влияет на морально - психологический климат в среде осужденных.