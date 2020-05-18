18.05.2020 18:20

Харків'ян запрошують узяти участь в опитуванні щодо відкритих даних

Харків'ян запрошують пройти анкетування і поділитися думкою, яка інформація про місто найбільш цікава і важлива для них.



//city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, одним із пріоритетних напрямків розвитку міста сьогодні є робота з інформацією і формування з неї відкритих даних.

Цього року Харківська міська рада бере участь у програмі «Відкриті дані для розвитку міста», яка реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS). Мета проєкту - розвиток політики відкритих даних в містах на всіх рівнях, а саме:

- аудит відкритих даних і вдосконалення нормативної бази;

- створення порталу відкритих даних;

- професіоналізація службовців з оприлюднення і використання даних;

- співпраця з бізнесом, громадськістю, ЗМІ та формування OpenData-спільнот.

Як зазначили в департаменті, відкриті дані міста є платформою для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, створення корисних сервісів для жителів і гостей Харкова. У зв'язку з цим харків'ян запрошують приєднатися до формування стандартів прозорості та підзвітності міської ради і пройти анкетування, відповівши, зокрема, на такі питання: яка інформація міста є найбільш цінною для вас, якої інформації вам не вистачає і хотілося б бачити її оприлюдненою?

Пройти анкетування можна тут. Опитування займає всього п'ять хвилин.