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18.05.2020  18:20   

Харків'ян запрошують узяти участь в опитуванні щодо відкритих даних

Харків'ян запрошують пройти анкетування і поділитися думкою, яка інформація про місто найбільш цікава і важлива для них.


//city.kharkov.ua
Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, одним із пріоритетних напрямків розвитку міста сьогодні є робота з інформацією і формування з неї відкритих даних.
 
Цього року Харківська міська рада бере участь у програмі «Відкриті дані для розвитку міста», яка реалізується за підтримки Міністерства цифрової трансформації України і проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах» (TAPAS). Мета проєкту - розвиток політики відкритих даних в містах на всіх рівнях, а саме:
 
- аудит відкритих даних і вдосконалення нормативної бази;
- створення порталу відкритих даних;
- професіоналізація службовців з оприлюднення і використання даних;
- співпраця з бізнесом, громадськістю, ЗМІ та формування OpenData-спільнот.
 
Як зазначили в департаменті, відкриті дані міста є платформою для розвитку бізнесу, залучення інвестицій, створення корисних сервісів для жителів і гостей Харкова. У зв'язку з цим харків'ян запрошують приєднатися до формування стандартів прозорості та підзвітності міської ради і пройти анкетування, відповівши, зокрема, на такі питання: яка інформація міста є найбільш цінною для вас, якої інформації вам не вистачає і хотілося б бачити її оприлюдненою?
 
Пройти анкетування можна тут. Опитування займає всього п'ять хвилин.
Источник:   Міська рада
 Тэги:  опрос, открытые данные, харьков
 
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