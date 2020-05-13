Теперь под Харьковом бури, как в пустынях американского Канзаса (ВИДЕО)

Водители стали свидетелями опасного метеорологического явления в Краснокутском районе Харьковской области - песчаной (пылевой) бури.
Видео очевидцы выложили в Телеграм-канале "Типичное ХТЗ".
Автор ролика отмечает, что увидел бурю возле с.Алексеевка.
Отметим, что это атмосферное явление наблюдается в засушливых и полузасушливых регионах.
У Дев - начало интересного этапа, у Козерогов - неожиданное предложение
Внимание:штормовое предупреждение. Очень высокая пожарная опасность. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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