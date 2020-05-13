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13.05.2020  08:41   

Теперь под Харьковом бури, как в пустынях американского Канзаса (ВИДЕО)

Водители стали свидетелями опасного метеорологического явления в Краснокутском районе Харьковской области - песчаной (пылевой) бури.


://facebook.com

Видео очевидцы выложили в Телеграм-канале "Типичное ХТЗ".

Автор ролика отмечает, что увидел бурю возле с.Алексеевка.

Отметим, что это атмосферное явление наблюдается в засушливых и полузасушливых регионах.

Источник:   Типичное ХТЗ
 Тэги:  буря, пыль, ураган, харьков
 
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