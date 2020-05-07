07.05.2020 18:12

У Харкові привітали з Днем Перемоги героїв Другої світової (ФОТО)

Героя Радянського Союзу, генерала-майора авіації Михайла Карпєєва та кавалера 4-х медалей «За відвагу» Олексія Прокоф'єва сьогодні, 7 травня, привітали з з 75-ю річницею перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



//city.kharkov.ua

Ветеранів відвідали заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан та голова Адміністрації Індустріального району Ольга Вельможна.

Штурман 75-го гвардійського штурмового авіаполку гвардії лейтенант Михайло Карпєєв зробив 310 бойових вильотів, знищивши десятки ворожих танків і гармат, десятки автомобілів з військовим вантажем і залізничних вагонів, брав участь у визволенні Харкова. Олексій Прокоф'єв нагороджений медалями «За визволення Белграда», «За взяття Відня», брав участь у звільненні Югославії, Угорщини, Австрії та Чехословаччини.

Світлана Горбунова-Рубан привітала героїв з прийдешнім Днем Перемоги від харків'ян і Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Кожному з них передали продуктові набори та грошову допомогу. Також Організація ветеранів України нагородила Михайла Карпеева і Олексія Прокоф'єва відзнакою «Почесний ветеран України».

«Сьогоднішній день - це багаторічна традиція. Ми вітаємо наших героїв. На жаль, залишилися живими лише двоє. Це наш Герой Радянського Союзу Михайло Карпєєв і кавалер чотирьох медалей «За відвагу» Олексій Прокоф'єв. Для нас ці люди дуже важливі, ми їх поважаємо, ми про них пам'ятаємо. Вони потрібні Харкову, харків'янам як високий приклад мужності», - сказала віце-мер і побажала ветеранам міцного здоров'я і благополуччя.

Довідка. Михайло Полікарпович Карпєєв народився 21 листопада 1922 року. Звання Героя Радянського Союзу йому присвоїли 29 червня 1945 року за мужність, відвагу і героїзм, проявлені при виконанні бойових завдань - 100 успішних вильотів на літаках ІЛ-2 зі знищенням ворожої техніки і живої сили противника, 100 бойових вильотів на розвідку, 110 бойових вильотів для зв'язку з партизанами. У мирний час Михайло Полікарпович був військовослужбовцем, працював на Харківському тракторному заводі. Бере участь у ветеранському русі.

Олексій Юхимович Прокоф'єв народився 10 (18 за паспортом) квітня 1925 року в селі Михайлівка Одеської області. Нагороджений чотирма медалями «За відвагу». За звільнення Бєлграда отримав подяку від Верховного Головнокомандувача СРСР. В боях за визволення Чехословаччини отримав поранення під містом Брно, був відправлений в госпіталь в Братиславу, де і зустрів День Перемоги. Після був спрямований на Східний фронт. По закінченню війни з Японією служив у Красноярську та Іркутську. Жив і працював в місті Сарата Одеської області. З січня 2018 року живе з сім'єю у Харкові.