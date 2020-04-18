Геннадий Кернес поздравил земляков с Пасхой и Святым Воскресеньем Христовым

Свое поздравление городской голова Харькова передал через социальную сеть.
К активности день, увы, совсем не склоняет. Только собрав волю в кулак, можно преодолеть свою лень и пассивность. Тогда день окажется на редкость плодотворным.
На Пасху обычно бывают слабые кратковременные дожди, и этот год не исключение. Ночные заморозки продолжатся, как и сильные порывы ветра днем.
В Международный день памятников и исторических мест в Украине отмечают День памятников истории и культуры.
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