Главная Новости Общество Геннадий Кернес поздравил земляков с Пасхой и Святым Воскресеньем Христовым
18.04.2020  14:32   

Геннадий Кернес поздравил земляков с Пасхой и Святым Воскресеньем Христовым

Свое поздравление городской голова Харькова передал через социальную сеть.


://t.me/kernes59
«Дорогие земляки.
 
Сердечно поздравляю вас с наступающей Пасхой, со Святым Воскресеньем Христовым.
 
Пасха - это победа добра и истинной веры, каждый год этот праздник, после тяжелой зимы, приносит надежду и объединяет нас в стремлении жить лучше.
 
Нам выпало переживать нелегкие времена. Пусть светлое Воскресенье даст каждому харьковчанину силы, здоровье пройти испытания, связанные с мировой эпидемией и карантином. 
 
Сегодня нам в помощь основы христианства – любовь к ближнему, терпение и созидание. Помогать, поддерживать, держаться вместе – наша задача на ближайшее время. 
 
Харьков выстоит и победит. Я в это верю. 
 
Христос Воскресе! Мира  всем нам» - говорится всообщении
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  поздравление кернес, харьков, праздник, сила, здоровье
 
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