18.04.2020 14:32

Геннадий Кернес поздравил земляков с Пасхой и Святым Воскресеньем Христовым

Свое поздравление городской голова Харькова передал через социальную сеть.



://t.me/kernes59

«Дорогие земляки.

Сердечно поздравляю вас с наступающей Пасхой, со Святым Воскресеньем Христовым.

Пасха - это победа добра и истинной веры, каждый год этот праздник, после тяжелой зимы, приносит надежду и объединяет нас в стремлении жить лучше.

Нам выпало переживать нелегкие времена. Пусть светлое Воскресенье даст каждому харьковчанину силы, здоровье пройти испытания, связанные с мировой эпидемией и карантином.

Сегодня нам в помощь основы христианства – любовь к ближнему, терпение и созидание. Помогать, поддерживать, держаться вместе – наша задача на ближайшее время.

Харьков выстоит и победит. Я в это верю.

Христос Воскресе! Мира всем нам» - говорится всообщении