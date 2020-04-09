09.04.2020 15:51

Пасха на карантине: как будут святить куличи и проводить службы в Харькове

На Пасху в храмах состоятся торжественные богослужения, однако прихожанам рекомендуют оставаться дома в связи с карантином.



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Большинство украинский поддерживают карантинные мероприятия и проект «Пасха дома», когда богослужения можно посмотреть в трансляции. Об этом шла речь на традиционном совещании под председательством Президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коронавируса.

В частности, до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

«Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан сознательные высоких рисков эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности », - сказал Владимир Зеленский.

“Службы в храмах будут проводиться, однако, с участием не более десяти человек - для прихожан трансляция будет проходить в режиме онлайн. В местах богослужений может присутствовать ограниченное количество людей, а именно: священник, прислужник, дьяк и лица, которые технически обслуживают Богослужение и обеспечивают онлайн-трансляцию. Обязательным условием является ношение защитных масок или респираторов всеми присутствующими, кроме священнослужителя!” - сообщил советник главы Министерства внутренних дел Украины Юрий Тандит на своей странице в Facebook.

По его словам, правительство и Всеукраинский совет церквей достигли договоренности касательно режима работы церквей на время Пасхи в период карантина.

По его словам, прихожане могут посещать храмы в индивидуальном порядке, когда нет богослужений. При этом не должно быть больше двух человек в больших храмах и одного - в храмах меньшего размера, не считая священнослужителей. Все присутствующие обязаны носить маски, кроме священнослужителя, а возле Храма не должно быть очередей.

Юрий Тандит также предупредил, что в случае попыток верующих посещать церковь, полицейские патрули будут "толерантно и взвешенно разъяснять необходимость выполнения правил карантина".

По информации советника главы МВД, также есть договоренность со священнослужителями о сведении к минимуму контактов между людьми во время освящения куличей и пасхальных корзин.

"Будет несколько возможностей, чтобы освятить пасхальный хлеб. В городах священнослужители будут приглашаться в пекарни, на заводы или в магазины, и все желающие смогут купить паски уже освященными. В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник сможет пройти по улицам и освятит их”, - написал Юрий Тандит.

Что будет в Харькове и области

Пресс-секретарь Харьковского епархиального управления (ХЕУ) иерей Вячеслав Потапов подтвердил, что службы в храмах Харькова и области в Светлое Христово Воскресение будут проводиться, но заявил, что трансляции по телевидению, как в прошлые годы, не будет.

“Трансляции не будет. Владыка в связи с нашей ситуацией в стране не благословил трансляцию. Богослужения будут проводиться. Пока никто их не отменял. Но будут ограничения, связанные с карантином. Нам рекомендовали, чтобы все были в масках и придерживались расстояния – не менее метра”, - рассказал пресс-секретарь ХЕУ.

По его словам, все священники УПЦ призывают прихожан оставаться дома, но "удержать их сложно".

"Мы никого не призываем идти. Все священники говорят прихожанам, чтобы, по возможности, они оставались дома. Но люди идут. Мы не можем людям запретить идти в храм", - рассказал иерей.

Что касается таинства освящения пасхальных корзин, то, со слов пресс-секретаря, на утро 9 апреля нет распоряжений митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия по поводу освящения пасок.

"Если не будет распоряжений Владыки, то святить будем в обычном режиме", - сказал Вячеслав Потапов.

Пасха в 2020 году приходится на 19 апреля.