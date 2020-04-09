09.04.2020 08:15

Карантин и рынки: как выполняются санитарно-эпидемиологические нормы Харькова

Корреспонденты побывали на двух больших рынках Харькова и проверили, как там придерживаются установленных норм.



// izvestia.kharkov.ua

Центральный рынок за свою многовековую историю всегда пользовался большим спросом у харьковчан. Большой выбор товара, его качество и главное – соблюдение санитарных норм. Это главные факторы, годами привлекающие внимание покупателей.



В условиях всеукраинского карантина Центральный рынок работает. Здесь приняты меры безопасности как для покупателей, так и самих продавцов.



На площадке, где торгуют овощами, все продавцы в средствах индивидуальной защиты. На дверях, ведущих в крытый рынок - предупреждение о запрете пребывания внутри без защитных масок, это касается и посетителей, и продавцов. Представители же клининговой компании каждые 15 минут обрабатывают все поверхности дезинфицирующими средствами. Специальными предупредительными лентами указано расстояние, на котором люди должны находиться друг от друга. Администрация рынка проводит температурный скрининг бесконтактным термометром.



«Меряем температуру частным предпринимателям 2 раза в день. Также по громкой связи мы передаём, что это могут сделать все посетители, которые хотят померить температуру», – рассказала администратор Центрального рынка Оксана Котляр.



Каждый продукт, говорят санврачи, проходит проверку в лаборатории перед тем как попадет на прилавок. На Центральном рынке для этого есть официальная государственная лаборатория.



«Государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы работает, работает в полном режиме. Мы независимо от того есть карантин или нет проводим санитарно-ветеринарную экспертизу всех продуктов растительного и животного происхождения, которые попали на рынок. Т.е. каждый товар лежащий на полках и прилавках магазинов проверен», – говорит исполняющая обязанности заведующего Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Елена Ситникова.



«Маски меняем через 2 часа, рукавицы меняем так же через 2 часа, одноразовые покупаем, чтобы не было грязи и ничего. А так у нас весь товар укрытый - он весь в целлофане, у нас открытого ничего нету. Чистота, каждый день: моем полы, убираем прилавки, всё ставим в холодильники, у нас там всё держится», – объясняет правила работы продавец Валентина Бугрий.



На Конном рынке тоже придерживаются всех санитарных норм, введенных на время всеукраинского карантина. Все товары покрыты специальной пленкой и находятся за стеклянным прилавком.



«Продавцы молодцы, гляньте, в очках, перчатках, в масках. Можно поторговаться немножко, выбрать, посмотреть, то, что тебе нужно. В супермаркете тоже есть выбор, но кто привык к рынкам, тот привык!», – делится харьковчанка Светлана.



Кроме личной защиты у каждого продавца, все помещения на 18 рынках Харькова и области, входящих в Ассоциацию рынков региона, тщательно моют и дезинфицируют, говорит исполнительный директор Ассоциации Юрий Медведев. И добавляет, они следят за соблюдением всех правил Кабмина и главного санитарного врача Украины.



«Мы несём большую социальную ответственность за то, что здесь происходит. Потому, что мы кормим людей. Мы даём возможность предпринимателям работать и зарабатывать и кормить свои семьи. Мы понимаем то, что если сейчас закрыть рынки, то вся торговля, которая здесь сосредоточена и находится под контролем ДГоспотребслужбы Украины, полиции, администрации рынка расползётся по несанкционированным площадкам - по дворам, торговля из багажников. И уже там проконтролировать весь этот процесс будет невозможно! Так же один из важных аспектов нашей работы - это цены на рынке. Только конкуренция позволит сдерживать рост цен на продукты питания, которые могут вырасти в разы, если рынки будут закрыты. Появятся монополисты - торговые сети и нам удержать эти цены будет практически невозможно!», – рассказал Юрий Медведев.



