07.04.2020 09:17

Возле ХНАТОБа и на Мемориале Славы высадили первые в этом году клумбы

Харьков начинает наполняться яркими красками весны. Городские озеленители приступили к высадке первых цветов.



// izvestia.kharkov.ua

Из ярко-желтых и нежно-фиолетовых, белых и бордовых виол цветоводы разбили первые клумбы на площадке перед театром оперы и балета. Эти растения, как показала практика, выдерживают даже ночную прохладную температуру, а днем ​​тянут свои цветочки лучам апрельского солнца и добавляют позитива и хорошего настроения всем своими яркими красками.



Юлия Захарченко, начальник производственного участка СКП «Харьковзеленстрой»:

Возле оперного театра у нас 6 клумб, приблизительно 206 метров квадратных. Мы высаживаем виолу разноцветную в миксе. Клумбы с виолой будут радовать харьковчан и гостей нашего города до июня месяца, т.к. показала практика прошлых лет она выдерживает минусовую температуру, но надеюсь, её уже не будет. Помимо этого мы будем ухаживать за ней - прополка, полив, естественно, потому что без воды любой живой организм себя исчерпает. Так же просим наших харьковчан относиться с пониманием - не вырывать, не топтать нашу виолу. Т.к. мы стараемся для вас. Вся это красота делается для наших харьковчан.



Всего, добавляет Юлия Захарченко, на все клумбы рядом с театром оперы и балета уйдет около 20 000 растений. Столько же высадят на клумбах у входа к Мемориалу Славы в Лесопарке.



Олеся Гуцель, ландшафтный дизайнер СКП «Харьковзеленстрой»:

На знаковом месте для каждого харьковчанина Мемориале Славы приступили к высадке весеннего цветка виола. Высаживаем две клумбы из виолы жёлтой и голубой в виде национального флага. В дальнейшем, это не последние клумбы, в дальнейшем будут высажены клумбы в глубине Мемориала. А так же планируем в конце апреля приступить к озеленению всех клумб. Начнём с центральных. Будет очень много красивых клумб, надеюсь, не разочаруем. Я надеюсь, что и в этом году Харьков подтвердит звание самого цветущего города в Украине!



