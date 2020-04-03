03.04.2020 16:58

Жителів приватного сектора просять своєчасно оплачувати вивіз сміття

Рівень сплати за послуги з вивезення сміття з приватного сектора за березень знизився більш ніж на 20%.



//city.kharkov.ua

Про це повідомив директор ТОВ «Харків Екоресурс» Петро Бондаренко.

За його словами, незважаючи на карантин, підприємство продовжує працювати в штатному режимі - щодня на вулиці міста виходять понад 30 одиниць спецтехніки, які вивозять побутові відходи з території приватного сектора.

«Весь склад підприємства доставляється на роботу: водії, вантажники, слюсарі. Усі працівники «Харків Екоресурсу» щодня надають послуги для жителів приватного сектора. Стабільна і безперебійного робота компанії безпосередньо залежить від своєчасності і обсягу платежів населення», - зазначив Петро Бондаренко.

Директор «Харків Екоресурс» зазначив, що у зв'язку з несвоєчасною оплатою послуг вже найближчим часом у підприємства можуть виникнути проблеми з обіговими коштами, що спричинить затримки з виплати заробітної плати, сплати податків, а також створить труднощі з ремонтом техніки тощо. Тому керівник підприємства звертається до мешканців приватного сектора своєчасно оплачувати послуги з вивезення відходів.

«Оплатити послуги з вивезення побутових відходів можна на сайті нашої компанії і в відділеннях банків. Також це можна зробити віддалено, не виходячи з дому, за допомогою інтернет-банкінгу і мобільних додатків для здійснення платіжних операцій. Також ми просимо молодих людей допомогти оплатити комунальні послуги їхнім літнім родичам, щоб знизити для літніх людей ризик захворювання при відвідуванні громадських місць», - підкреслив Петро Бондаренко.