Главная Новости Общество Именитая харьковчанка с бойфрендом сняли веселый ролик о панике из-за коронавируса
21.03.2020  16:07   

Именитая харьковчанка с бойфрендом сняли веселый ролик о панике из-за коронавируса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис сняли видео на тему паники из-за коронавируса в мире.


://instagram.com/

Харьковччанка с другом находятся на теннисном карантине и публикуют фрагменты из жизни в социальных сетях. 

Так, шутливое видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.

По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, попить воды, съесть огурец или даже поцеловать друг друга. В видеоролике все время звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".

Фото: instagram.com/g.e.m.s.life
 
 
Источник:   Иннстаграмм
 Тэги:  свитолина, бойфренд, харьков, теннис, видео
 
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