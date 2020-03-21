Именитая харьковчанка с бойфрендом сняли веселый ролик о панике из-за коронавируса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее бойфренд Гаэль Монфис сняли видео на тему паники из-за коронавируса в мире.
Харьковччанка с другом находятся на теннисном карантине и публикуют фрагменты из жизни в социальных сетях.
Так, шутливое видео было опубликовано в совместном Instagram-аккаунте Свитолиной и Монфиса.
По сюжету страх заразиться не позволяет украинке и французу спокойно открыть холодильник, попить воды, съесть огурец или даже поцеловать друг друга. В видеоролике все время звучит устрашающий закадровый голос, который произносит слово "коронавирус".
Прислушайтесь к чужим высказываниям и советам – сегодня они могут оказаться полезными. Переговоры о деньгах могут принести больше ожидаемого.
По традиции, к выходным погода испортится.
Сегодня профессиональные праздники отмечают поэты, артисты театров кукол и ликвидаторы расовой дискриминации.
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