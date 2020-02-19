19.02.2020 13:39

Послуга «еМалятко» - тепер є і у харківських центрах адмінпослуг (ФОТО)

Послуга «єМалятко» доступна в режимі бета-тестування у всіх центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.



//city.kharkov.ua

Як повідомила директор Департаменту адміністративних послуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська, для отримання адміністративної послуги батьки дитини або один з них повинні подати заяву про отримання комплексної послуги «єМалятко» за місцем народження дитини або місцем проживання заявника.

Послуга об'єднує вісім сервісів:

- державна реєстрація народження дитини;

- реєстрація місця проживання дитини, що народилася;

- призначення допомоги при народженні дитини;

- реєстрація народженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

- походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

- визначення приналежності дитини до громадянства України;

- привласнення дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;- призначення допомоги багатодітним сім'ям.

У департаменті зазначили, що частина послуг обов'язкова: державна реєстрація народження дитини, походження дитини, що народилася, і приналежність її до громадянства України, тому ці послуги потрібно замовляти в комплексі. «В центри адмінпослуг звертаються батьки, які хотіли б отримати комплексну послугу «єМалятко», але вже зареєстрували народження дитини. Ми змушені відмовляти, оскільки зазначена послуга є базовою для надання інших послуг у комплексі», - зазначають фахівці.

Послуга «єМалятко» надається безкоштовно, але за реєстрацію місця проживання дитини потрібно заплатити адміністративний збір у розмірі 13,60 грн, передбачений законодавством України. Місцем проживання дитини обов'язково має бути місце проживання її батьків чи одного з них. Обов'язкова умова - батьки повинні бути громадянами України.

Для оформлення заявки потрібно надати паспорт та медичну довідку з пологового будинку. Для отримання допомоги при народженні дитини потрібно знати реквізити банківського рахунку, на який здійснюватимуться виплати, в форматі IBAN.

Адміністратор центру заповнює заявку на порталі «Дія», після цього заявники (обидва або один з батьків) перевіряють внесені дані і підписують заяву в паперовому вигляді. Загальний час прийому заяви в середньому становить до 15 хвилин. Згодом в Міністерстві цифрової трансформації України планують зробити послугу онлайн. Батьки зможуть подавати заяву на порталі «Дія» самостійно, без допомоги адміністраторів.

Вікторія Китайгородська повідомила, що вже 25 сімей отримали в центрах адмінпослуг до восьми послуг за однією заявою, а всі вісім послуг - мати шостої дитини.

Як зазначили в департаменті, щорічно в Україні народжується понад 300 тис. немовлят. Щоб отримати необхідні послуги при народженні дитини, батькам потрібно було відвідати близько 11 установ і надати 37 документів. Для комплексного вирішення цих проблем і створення сприятливих умов для реалізації прав дитини в Україні стартував проєкт «єМалятко». Сервіс впроваджений Міністерством цифрової трансформації України при взаємодії державних і місцевих органів. Харків став першим містом, де батьки отримують комплексну послугу «єМалятко» у пологових будинках.