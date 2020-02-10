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10.02.2020  18:48   

У харківських дитсадках створили понад шість тисяч додаткових місць

Понад 6 тис. додаткових місць створили у дитячих садках Харкова за останні десять років за кошти міського бюджету.


//city.kharkov.ua
Про це сьогодні, 10 лютого, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.
 
За її словами, щорічно в місті відкривається новий дитячий садок, нові групи. Зокрема, у 2019 році було відкрито 14 груп в існуючих дитячих садках і дитячий садок №352 у Слобідському районі. Нові групи оснащують меблями, м’яким інвентарем, необхідним обладнанням.
 
Директор департаменту зазначила, що зараз у Харкові 90% дітей віком від двох до шести років отримують дошкільну освіту, і це найвищий показник в України.
 
Нагадаємо, що цього року нові ясла-садок №333 планують відкрити в Індустріальному районі, у пров. Івана Каркача, 28. 
 
Источник:   Міська рада
 Тэги:  детский сад, созданы дополнительные места, харьков
 
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