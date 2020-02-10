10.02.2020 18:48

У харківських дитсадках створили понад шість тисяч додаткових місць

Понад 6 тис. додаткових місць створили у дитячих садках Харкова за останні десять років за кошти міського бюджету.



//city.kharkov.ua

Про це сьогодні, 10 лютого, на засіданні постійної комісії з гуманітарних питань (освіта, культура, духовність, молодіжна політика та спорт) Харківської міської ради повідомила директор Департаменту освіти Ольга Деменко.

За її словами, щорічно в місті відкривається новий дитячий садок, нові групи. Зокрема, у 2019 році було відкрито 14 груп в існуючих дитячих садках і дитячий садок №352 у Слобідському районі. Нові групи оснащують меблями, м’яким інвентарем, необхідним обладнанням.

Директор департаменту зазначила, що зараз у Харкові 90% дітей віком від двох до шести років отримують дошкільну освіту, і це найвищий показник в України.

Нагадаємо, що цього року нові ясла-садок №333 планують відкрити в Індустріальному районі, у пров. Івана Каркача, 28.