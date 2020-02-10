10.02.2020 15:45

Харьковские популяризаторы древней истории писанок подтвердили почетное звание образцового и народного коллектива (ФОТО)

Мероприятие по подтверждения почетного звания «Образцовый художественный коллектив» кружке писанкарства «Дивный» коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества»



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6 февраля 2020 в помещении коммунального учреждения «Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства» состоялся отчетный мероприятие по подтверждения почетного звания «Образцовый художественный коллектив» кружке писанкарства «Дивосвіт» коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества» (руководитель - Лариса Волкова).

Гостей выставки поздравили воспитанники фольклорной группы «Щебетушки» Дворца (руководитель - Ксения Цурина), Татьяна Пидберезкина, директор Дворца, и Любовь Мьякинникова, заместитель директора коммунального учреждения «Областной организационно-методический культуры и искусств», родители воспитанников отметили на развитии творческих способностей детей, привлечение их к изучению традиций, обычаев в сфере декоративно-прикладного искусства и истории Слобожанщины во время занятий в кружке.

Лариса Волкова, руководитель кружка писанкарства «Дивосвіт», рассказала участникам мероприятия об истории писанок Слобожанщины, использование в своих работах таких техник нанесения рисунка, как восковая роспись, отбеливание, выцарапывания и прорезной техники. Она отметила на тематике выставки «Мир творчества»: «Рождественские колокола», «Пусть дом ваш будет полона счастья и добра!» и «Писанки Харьковской губернии конца XIX века, посвященные 165-летию со дня рождения выдающегося харьковского ученого-этнографа М.Ф. . Сумцова ».

Воспитанники кружка росписи писанок «Дивосвіт» предоставили участникам выставки мастер-классы по росписи писанок, рассказали о древней символике писанок.

По итогам проведения мероприятия обзорной комиссией Департамента науки и образования облгосадминистрации по присвоению и подтверждении почетных званий «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» творческим коллективам учебных заведений установлено соответствие отчетного мероприятия условиям Положения о почетных званиях «Народный художественный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 14.08.2002 № 461, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.11.2002 с а № 936/7224 (с изменениями), и ходатайствовать перед Министерством образования и науки Украины о рассмотрении вопроса о подтверждении почетного звания «Образцовый художественный коллектив» кружке писанкарства «Дивосвіт» коммунального учреждения «Харьковский областной Дворец детского и юношеского творчества» за весомый вклад в дело художественно-эстетического воспитания молодого поколения Харьковщины на образцах народного искусства, сохранение и приумножение традиций украинской народной культуры, а также значительные творческие достижения коллектива на региональном, всеукраинском уровнях.