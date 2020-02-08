В Харькове юные слабовидящие музыканты с аншлагом выступили в сопровождении симфонического оркестра (ФОТО)

08.02.2020 10:10

В исполнении хора звучали произведения Бетховена, Моцарта, Шопена, Баха, Верди, Оффенбаха, современных композиторов, известные народные песни - от «Щедрик» и «Там, где Ятрань круто вьется» до «Черные брови».

Юные музыканты с недостатками зрения - воспитанники Харьковской детской музыкальной школы №13 им. Коляды - собрали полный зал на отчетном концерте в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра "Слобожанский".

Концерт состоялся во Дворце культуры ГУ Нацполиции в Харьковской области, сообщает корреспондент Укринформа.

Более 30 музыкантов младшей и старшей возрастных групп покорили зрителей не только мастерским владением музыкальными инструментами, но и вокальными талантами.

Отличились участники народного хорового коллектива "Classic", ансамбля "Слобожанские узоры", дуэты вокалистов. Многие выступления проходило в сопровождении симфонического оркестра "Слобожанский", известного благотворительностью и поддержкой юных талантов.

"Когда в 1991 году на базе Харьковской областной специальной гимназии-интерната им. Короленко было открыто музыкальное отделение городской детской музыкальной школы №13 им. Коляды, это был первый профессиональный образовательное учреждение для детей с проблемами зрения в Украине", - рассказывает директор музыкальной школы Зоя Колесникова.

По ее словам, работать с воспитанниками гимназии начали ведущие преподаватели школы: "Они строили систему музыкальной инклюзивного образования начального звена. Сейчас созданные ими научно-методические сборники авторских программ являются лауреатами выставок-ярмарок педагогических идей".

Более половины из 200 учеников гимназии-интерната учатся на музыкальном и хоровом отделениях музыкальной школы, а более 30 выпускников продолжили дальнейшую музыкальную профессиональное образование.

Как сообщал Укринформ, в 2018 году Молодежный академический симфонический оркестр «Слобожанский» вместе с международным благотворительным проектом "Классическая феерия" собрал 250 тыс. грн и приобрел для гимназии-интерната принтер Брайля, что может печатать не только тексты, но и ноты.