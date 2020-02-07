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07.02.2020  22:09   

В Харькове состоялся концерт юных музыкантов с нарушениями зрения (ФОТО)

7 февраля состоялся отчетный концерт музыкального отделения для детей с проблемами зрения Детской музыкальной школы №13 им. Н.Т. Коляды «От классики до современности».


Фото: Василий Голосный

Концерт провели во Дворце культуры Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. В нем приняли участие солисты и ансамбли - победители международных и всеукраинских конкурсов и фестивалей.

Дети выступили в сопровождении Молодежного академического симфонического оркестра «Слобожанский». На концерте звучала мировая классическая и современная музыка, а также украинские народные песни и мелодии.

Справка. В 1991 году впервые в Украине на базе Харьковской областной специальной гимназии-интерната им. В. Короленко было открыто музыкальное отделение Детской музыкальной школы № 13 им. Н.Т. Коляды с бесплатным обучением для детей с нарушениями зрения.

Ведущие педагоги построили систему музыкального инклюзивного образования начального звена. Сейчас 120 из 200 учеников гимназии-интерната учатся играть на более чем десяти музыкальных инструментах и в ​​хоровом отделении. Ансамбль бандуристов, гитаристов, струнный ансамбль - лауреаты и дипломанты международных, республиканских, областных фестивалей и конкурсов. За годы работы отделения более 30 выпускников продолжили дальнейшее профессиональное музыкальное образование.

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Тэги:  концерт, слобожанский, харьков, дети, музыканты, зрение
 
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