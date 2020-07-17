17.07.2020 18:41

У саду Шевченка посадили дерево креативних індустрій (ФОТО)

Перед відкриттям фестивалю креативних індустрій «CreateKharkivFest» сьогодні, 17 липня, у саду ім. Шевченка було посаджене символічне дерево.



//city.kharkov.ua

Як розповіла начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Вікторія Грецька-Миргородська, тюльпанний ліріодендрон покликаний уособлювати розквіт креативних індустрій у місті Харкові.

«Цього року в багатьох галузях сталася криза через повсюдний карантин. Це креативні індустрії - театр, дизайн, мода, музика, кіно, мистецтво, кіберспорт тощо. Вони дуже постраждали, тому важливо повернути їм втрачені позиції. Це дерево символізує початок розквіту креативних індустрій, ери творчості. І ми готові приєднатися до цього процесу», - зазначила Вікторія Грецька-Миргородська.

У посадці дерева також взяли участь чемпіон світу з комп'ютерної гри «Counter Strike» Данило «Зевс» Тесленко, директор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. М. В. Лисенка Олег Орищенко, директор ТОВ «Екополіс Харків» Віталій Баранніков та представники Харківського національного університету ім. Каразіна.