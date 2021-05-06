На Харьковскую область перераспределят дополнительные 5000 доз COVID-вакцины

06.05.2021 09:27

Вакцину перераспределят, учитывая высокие показатели вакцинации в нашем регионе.

Об этом стало известно во время заседания Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, которое прошло 5 мая под председательством Министра громад и территорий Украины Алексея Чернышова.

По состоянию на 5 мая остаток вакцин в области составил 2740 доз Covishield и 60 доз AstraZeneca.

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сказал, что учитывая высокие показатели вакцинации в нашем регионе, в Харьковскую область перераспределят дополнительные 5000 доз вакцин из других регионов страны.

«Хотел бы особо отметить Харьковскую область. Сейчас Харьковщина является одним из лидеров и качественно использует вакцину. Мы рассматриваем возможность перераспределения вакцины из областей, которые не использовали их, для того, чтобы вакцина использовалась и защищала украинцев», - подчеркнул Виктор Ляшко.

Он также добавил, что 12-13 мая в области будут развезены 500 тыс. доз вакцины CoronaVac, которая поступила в Украину на прошлой неделе. Кроме того, после 17 мая в Украине ожидают следующую поставку вакцины от Pfizer - 500 тыс. доз.