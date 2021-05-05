Харьковская область с 6 мая переходит в "желтую" карантинную зону

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Телеграмм-канале.
Так, по результатам заседания Государственная комиссия решила с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 года отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также комиссия приняла решение применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня.
Напомним, Харьков и Харьковская область находились в "красную зоне" карантина с 11 апреля.
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