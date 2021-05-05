Главная Новости Медицина Харьковская область с 6 мая переходит в "желтую" карантинную зону
05.05.2021  15:38   

Харьковская область с 6 мая переходит в "желтую" карантинную зону

Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.


Харьковская область с 6 мая переходит в "желтую" карантинную зону

Об этом сообщил Министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов в своем Телеграмм-канале.

Так, по результатам заседания Государственная комиссия решила с 00 часов 00 минут 6 мая 2021 года отменить "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областей. Также комиссия приняла решение применить на территории Харьковской и Хмельницкой областей ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности, а на территории Черниговской области - для "оранжевого" уровня.

Напомним,  Харьков и Харьковская область находились в "красную зоне" карантина с 11 апреля.

Тэги:  карантин, желтая зона, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.05 Медицина В Харькове – 320 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 мая 05.05 Медицина Кто может пройти реабилитацию после COVID-19 за средства Фонда соцстрахования? 05.05 Медицина Коронавирус: Харьков оставили в красной зоне
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 