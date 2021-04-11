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11.04.2021  10:38   

Какие ограничения коснутся жителей Харькова в период жесткого локдауна

С воскресенья, 11 апреля, Харьков переходит в "красную зону" карантина.

 
"Редпост" решил напомнить, какие ограничения встили в силу в Первой столице в первый день жесткого локдауна.
 
В частности, кафе и рестораны будут открыты только - на вынос. В тоже время, разрешена работа летних площадок в кафе и ресторанах, но с соблюдением социальной дистанции.
 
Далее, ограничивается работа учреждений культуры, таких как театры и кинотеатры.
 
Кроме того, ограничивается посещение школ, лицеев, ВУЗов, кроме детсадов, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.
 
Также на время локдауна закрываются непродовольственные рынки и магазины. А городской транспорт продолжит работу лишь с половинной наполняемостью пассажиров в салоне и только сидячие места. Что касается метро, то оно в Харькове не прекратит свою работу, но с усилением противоэпидемиологических мер.
 
Тэги:  локдаун, красная зона, харьков, ограничения
 
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