11.04.2021 10:38

Какие ограничения коснутся жителей Харькова в период жесткого локдауна

С воскресенья, 11 апреля, Харьков переходит в "красную зону" карантина.

"Редпост" решил напомнить, какие ограничения встили в силу в Первой столице в первый день жесткого локдауна.

В частности, кафе и рестораны будут открыты только - на вынос. В тоже время, разрешена работа летних площадок в кафе и ресторанах, но с соблюдением социальной дистанции.

Далее, ограничивается работа учреждений культуры, таких как театры и кинотеатры.

Кроме того, ограничивается посещение школ, лицеев, ВУЗов, кроме детсадов, специализированных заведений и учащихся 1-4 классов учреждений общего среднего образования.

Также на время локдауна закрываются непродовольственные рынки и магазины. А городской транспорт продолжит работу лишь с половинной наполняемостью пассажиров в салоне и только сидячие места. Что касается метро, то оно в Харькове не прекратит свою работу, но с усилением противоэпидемиологических мер.