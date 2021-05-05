05.05.2021 09:40

Коронавирус: Харьков оставили в красной зоне

Выход области из красной зоны пока не рассматривают.

Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 4 мая.

Харьковская область осталась в «красной» карантинной зоне, и у нас продолжают действовать строгие карантинные ограничения.

С 5 мая из локдауна вывели Житомирскую области. По словам главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко, что в ближайшие дни «красную» зону смогут покинуть еще четыре региона - Харьковщины среди этого перечня нет.