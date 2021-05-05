Коронавирус: Харьков оставили в красной зоне

Выход области из красной зоны пока не рассматривают.
Такое решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 4 мая.
Харьковская область осталась в «красной» карантинной зоне, и у нас продолжают действовать строгие карантинные ограничения.
С 5 мая из локдауна вывели Житомирскую области. По словам главного санитарного врача Украины Виктор Ляшко, что в ближайшие дни «красную» зону смогут покинуть еще четыре региона - Харьковщины среди этого перечня нет.
Не торопитесь реализовывать пришедшие в голову идеи. День обещает быть насыщен открытиями и озарениями, однако при ближайшем рассмотрении они могут оказаться пустышками.
Ночью на поверхности почвы заморозки 0...-3°С (до -1°С в воздухе). Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
5 мая мировое сообщество отмечает Международный день борьбы за права инвалидов и Международный день акушерки.
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