27.04.2021 12:59

В Харькове составлены списки вакцинации китайской «CoronaVac»

2,5 тыс. доз китайской вакцины «CoronaVac» получил город Харьков.

Об этом сегодня, 27 апреля, на рабочем совещании в горсовете сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

По ее словам, в городе составлены списки вакцинации. В ближайшее время будут привиты учителя, которые участвую в проведении ВНО, маломобильные харьковчане и те, кто за ними ухаживают.

«Поликлиники вызывают на вакцинацию согласно спискам. Также работают мобильные бригады, которые вакцинируют на дому», - сообщила вице-мэр.

Светлана Горбунова-Рубан отметила, что из 900 коек, предназначенных для больных коронавирусом, в городе занято 826 мест, среди больных 634 находятся на кислородной поддержке. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших снизилось в 1,2 раза, или на 21%.

«На прошедшей неделе в городе было 4 314 заболевших, предыдущей – 5 497. Потихоньку, но все-таки этот показатель снижается», - отметила заместитель городского головы.

В то же время, подчеркнула вице-мэр, в городе продолжают работать над расширением коечного фонда.

Отметим, что вакцина «CoronaVac» рассчитана на 1 250 человек, прививать ею горожан начали 19 апреля.