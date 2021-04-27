В Харькове составлены списки вакцинации китайской «CoronaVac»

2,5 тыс. доз китайской вакцины «CoronaVac» получил город Харьков.
Об этом сегодня, 27 апреля, на рабочем совещании в горсовете сообщила заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.
По ее словам, в городе составлены списки вакцинации. В ближайшее время будут привиты учителя, которые участвую в проведении ВНО, маломобильные харьковчане и те, кто за ними ухаживают.
«Поликлиники вызывают на вакцинацию согласно спискам. Также работают мобильные бригады, которые вакцинируют на дому», - сообщила вице-мэр.
Светлана Горбунова-Рубан отметила, что из 900 коек, предназначенных для больных коронавирусом, в городе занято 826 мест, среди больных 634 находятся на кислородной поддержке. По сравнению с предыдущей неделей, количество заболевших снизилось в 1,2 раза, или на 21%.
«На прошедшей неделе в городе было 4 314 заболевших, предыдущей – 5 497. Потихоньку, но все-таки этот показатель снижается», - отметила заместитель городского головы.
В то же время, подчеркнула вице-мэр, в городе продолжают работать над расширением коечного фонда.
Отметим, что вакцина «CoronaVac» рассчитана на 1 250 человек, прививать ею горожан начали 19 апреля.
Гороскоп не слишком благоприятствует ответственным начинаниям. День обещает быть для вас нелегким и противоречивым: с одной стороны, он совершенно не склоняет к организованности, с другой же – способен толкнуть вас на радикальные и не совсем обдуманные шаги. Поэтому ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Во второй половине дня ожидается дождь, который будет идти до самого вечера.
Говорили, что на Мартына (Мартина) он купает своих детей в лужах и отпускает «в отдел» — то есть на особое семейное житье. Ворона называли зловещей птицей, приписывали ему магическую силу. «Ворона каркает к ненастью, а ворон — к несчастью», — шептали старики. Были и другие приметы, но все недобрые: если кто-то в лесу запоет и увидит ворона — тот натолкнется на волка; если ворон каркает на церкви — к покойнику в селе, если каркает на избе — к покойнику во дворе.
влажность:
давление:
ветер: