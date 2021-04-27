Третья волна коронавируса в Украине пошла на спад, - Максим Степанов (ВИДЕО)

Украина начала постепенный выход из третьей волны коронавирусной болезни. Об этом свидетельствуют основные эпидемиологические показатели и маркеры.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
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«Если сравнить прошлую неделю с позапрошлой, то количество людей, заболевших COVID-19 уменьшилась с почти 92 000 до 77 000. То есть заболело на 15 000 меньше людей. Количество госпитализаций на прошлой неделе против позапрошлой уменьшилась почти на 3 400 человек. Все это говорит о стабилизации ситуации», - отметил Степанов.
Он также сообщил, что уровень заболеваемости COVID-19 пошел на спад во всех областях Украины и Киеве, где ситуация еще месяц назад была крайне тяжелой. Уровень госпитализации и загруженности коек с кислородом превышает установленные нормы только в одной области - Донецкой, и на сегодня составляет 69%. Остальные области демонстрируют устойчивую тенденцию к уменьшению количества госпитализаций и загруженности коек с кислородом.
«Это свидетельствует о том, что ограничения, установленные адаптивным карантином, действенные. Когда мы все придерживаемся четких карантинных правил, то проходим тяжелые атаки ковида. Именно поэтому решением Кабмина адаптивный карантин продлен до 30 июня », - отметил Степанов.
В свою очередь, министр призвал украинцев не пренебрегать правилами и быть крайне внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих людей - максимально воздержаться от увеличения контактов, избегать скоплений людей, носить маски и соблюдать правила личной гигиены.
Напомним, сегодня 10 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности, 9 - в оранжевой и 6 - в желтой. Следующим регионом, который выйдет из красной зоны, будет Киев, где по всем эпидемиологическим показаниям уже нет превышения критериев и маркеров.
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