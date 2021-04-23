Главная Новости Медицина В Украину прибыло более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи
23.04.2021  10:30   

В Украину прибыло более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи

Эту партию используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca.

«Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», - отметил заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

COVAX имеет целью обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно.

Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.

Источник:   Минздрав
 Тэги:  covax, вакцина, covid-19, astrazeneca
 
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