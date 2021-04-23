В Украину прибыло более 367 тысяч доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи

Эту партию используют для вакцинации приоритетных групп, людей в возрасте 65+ и тех, кто должен получить вторую дозу AstraZeneca.
«Украина взяла на себя амбициозные цели по охвату прививками от COVID-19 большинства взрослого населения до конца года. Это огромный вызов, и для достижения цели мы рассчитываем на параллельный запуск различных платформ, использование различных вакцин и всех возможных путей снабжения. Рады получить очередную поставку вакцины от глобальной инициативы COVAX. Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство - обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», - отметил заместитель Министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
COVAX имеет целью обеспечить равный доступ всех стран к вакцинам против COVID-19. Все вакцины в рамках этой инициативы Украина получает бесплатно.
Всего к концу года COVAX должен предоставить вакцины для прививки 8 млн украинцев.
Непредсказуемый день – ситуация может неоднократно меняться самым решительным образом. Лучшим решением будет посвятить день творчеству. А еще лучше любви.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже после полудня оно затянется облаками, которые продержатся до вечера. Всю вторую половину дня будет идти дождь.
Впервые День английского языка (English Language Day), как и дни других официальных языков ООН, отметили в 2010 году. Установить особые даты, в которые следует отдавать должное языкам организации, предложил департамент по связям с общественностью.
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