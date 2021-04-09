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09.04.2021  18:54   

Харьков и область с 00:00 воскресенья переводится в «красную зону» до особого распоряжения

Новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, вводятся в Харьковской области с 11 апреля.


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Такое решение принято на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
 
Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дизенфекции обязательны.
 
- Учреждения культуры, кинотеатры и театры закрываются.
 
- Горолской транспорт работает с наполняемостью 50% .
 
- Ученики старших классов занимаются дистанционно
 
- Ученики младших классов  учатся в обычном режиме.
 
- Детские сады работают.
 
- Рестораны, кафе работают только на вынос.
 
- Рынки и магазины непродовольственных товаров закрываются.
 
- Супермаркеты и магазины, в которых 60% составляют продовольственные товары, работают.
 
В красной зоне будем пока  показатели не будут соответствовать другой зоне
Тэги:  карантин, красная зона, харьков, коронавирус, ковид
 
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