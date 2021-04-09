09.04.2021 18:54

Харьков и область с 00:00 воскресенья переводится в «красную зону» до особого распоряжения

Новые карантинные мероприятия, установленные для «красного» уровня эпидемической опасности распространения COVID-19, вводятся в Харьковской области с 11 апреля.



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Такое решение принято на внеочередном заседании госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соблюдение масочного режима, социальной дистанции и дизенфекции обязательны.

- Учреждения культуры, кинотеатры и театры закрываются.

- Горолской транспорт работает с наполняемостью 50% .

- Ученики старших классов занимаются дистанционно

- Ученики младших классов учатся в обычном режиме.

- Детские сады работают.

- Рестораны, кафе работают только на вынос.

- Рынки и магазины непродовольственных товаров закрываются.

- Супермаркеты и магазины, в которых 60% составляют продовольственные товары, работают.

В красной зоне будем пока показатели не будут соответствовать другой зоне