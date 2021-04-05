В Харькове – 853 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 апреля

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.
853 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 апреля составляет 109 931 человек (в Харькове – 74 612 человек).
Из них:
– 2067 летальных случев (за последние сутки умерли 16 человек);
– 87 451 человек выздоровели (за сутки – 632 человека).
Благоприятный день, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если есть какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент достичь взаимопонимания.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ночью и утром туман.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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