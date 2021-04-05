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05.04.2021  09:46   

В Харькове – 853 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 апреля

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.

853 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 апреля составляет 109 931 человек (в Харькове – 74 612 человек).
 
Из них:
 
– 2067 летальных случев (за последние сутки умерли 16 человек);
 
– 87 451 человек выздоровели (за сутки – 632 человека).

Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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