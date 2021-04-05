05.04.2021 09:46

В Харькове – 853 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 5 апреля

За сутки от коронавируса умерли 16 человек.

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 1494 новых случаев заражения коронавирусом.



853 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 5 апреля составляет 109 931 человек (в Харькове – 74 612 человек).



Из них:



– 2067 летальных случев (за последние сутки умерли 16 человек);



– 87 451 человек выздоровели (за сутки – 632 человека).