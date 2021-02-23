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23.02.2021  08:24   

Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию

Радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.


//vodokanal.kharkov.ua

По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2020 году и за текущий период 2021, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питьевой воде».

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  радиация, северский донец, мониторинг, харьков
 
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