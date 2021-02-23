Реку, из которой пьет Харьков, проверили на радиацию

Радиационный контроль воды в реке Северский Донец, которая используется в качестве источника питьевого водоснабжения для жителей Харькова, осуществляется ежемесячно.
По результатам мониторинговых исследований воды из реки Северский Донец, проведенных в 2020 году и за текущий период 2021, удельная активность 137Cs в воде не превышала допустимый уровень 2 Бк/л, установленный для питьевого водоснабжения Государственным гигиеническим нормативом «Допустимые уровни содержания радионуклидов 137Cs и 90Sr в продуктах питания и питьевой воде».
В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах.
В результате ультраполярного вторжения арктического воздуха с северо-восточных районов Европы, в Харькове ожидается резкое снижение температуры ночью до 11-13° мороза, днем до 8-10° ниже нуля.
23 февраля по новому стилю в народном календаре – Прохор Весновей; крестьяне верили, что в этот день начинался поворот на весну.
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