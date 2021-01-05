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05.01.2021  13:03   

Партию кислородных концентраторов получила Харьковщина

Опорным больницам передали 980 кислородных концентраторов.


Фото: suspilne.media

Это позволит на 100% обеспечить кислородом койки, определенные для оказания помощи больным COVID-19.

5 января оборудование распределили между областными и районными медицинскими учреждениями, работающими с COVID-19.

«Эти кислородные концентраторы рассчитаны на два потока, то есть могут обеспечить кислородом двух пациентов одновременно. Сегодня оборудование будет доставлено во все больницы области - как районные, так и областные учреждения, которые находятся в городе Харькове. И сегодня до конца дня они практически будут готовы к использованию. Таким образом, Харьковщина фактически становится первой областью, где на 100% обеспечены кислородом койки, определенные для оказания помощи больным ковидом», - рассказал на брифинге заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух.

Партия концентраторов была закуплена на средства государственной субвенции.

«Всего более 135 млн грн были предназначены исключительно для приобретения кислородных концентраторов, крупных емкостей для централизованной подачи кислорода, а также разведения кислородных магистралей», - уточнил Тарас Пастух.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, кислород, концентратор
 
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