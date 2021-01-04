04.01.2021 16:59

Теперь бригада "скорой" может и не приехать на вызов

Вызвал бригаду скорой, а она не приехала. По новым правилам, которые уже утвердили чиновники, это стало вполне возможной ситуацией. Отныне приезд к пациенту будет по приоритету. Наш корреспонденты разбирались с тем, каким пациентам следует ждать медицинскую помощь, а каким - нет.

Скорая может и не приехать. Отныне бригады экстренной помощи будут приезжать к пациентам по приоритету. Соответствующее постановление уже утвердил кабинет министров. Поэтому все вызовы, в зависимости от состояния пациента, будут разделять на критические, экстренные, не экстренные, но не профильные. В случае поступления обращения, относящихся к категории не экстренных, диспетчер будет советовать следующее:

Пациенту рекомендуется обратиться к врачу, который оказывает первичную медицинскую помощь, с которым заключено право на выбор врача, оказывающего первичную медицинскую помощь, или в ближайшее отделение экстренной (неотложной) медицинской помощи, или такое обращение может быть передано в очередной центр первичной медико-санитарной помощи соответствующей административно-территориальной единицы. В случае отсутствия такой возможности диспетчер направления направляет пациента бригаде экстренной (скорой) медицинской помощи, который не выполняет критические или экстренные вызовы.

Похожая ситуация с непрофильными вызовами. Так, в постановлении говорится, что к такой категории относятся обращения в отношении пострадавших, состояние которых не является неотложным и не требует оказания медицинской помощи в пределах, предусмотренных квалификационными требованиями скорой. В случае необходимости медицинский работник диспетчерской службы может предоставить дистанционную медицинскую консультацию. Поэтому суммарно, скорая не будет спешить к пациенту в случае, если его состояние:

- непосредственно не угрожает жизни;

- не требует выполнения реанимационных мероприятий;

- не сопровождается отсутствием дыхания; неэффективным или расстройствами дыханием; признаками массивной кровопотери / кровотечения;

- не обусловлен всеми видами травм различной этиологии влиянием внешних факторов (поражения электрическим током, молнией и т.д.);

- интоксикацией и отравлением, в том числе укусами животных, насекомых и т.д.; острыми и хроническими заболеваниями;

- не сопровождается нарушением сознания; признаками острого коронарного синдрома или признаками острого мозгового инсульта.

А вот в случаях, относящихся к критическим, по новым правилам, бригада скорой обязана приехать к больному не позже, чем через 10 минут после звонка. В экстренном случае бригада медиков должна прибыть через 20 минут с незначительными отклонениями указанного норматива времени. Соответствующее постановление правительства вступило в силу с 1 января 2021 года.