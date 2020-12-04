Уровень радиации в Харькове проверили эксперты (ХОЛЦ)

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.
По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами Харьковского областного центра лабораторных исследований, по состоянию на 4 декабря уровень внешнего гамма-излучения составляет 0,10–0,12 мкЗв/ч.
Данный результат не превышает значений естественного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).
Отличный день для любви и романтики. Чувства обещают быть особенно сильными и яркими, а на первый план выйдет не логика, а интуиция, которой смело можно доверять.
С утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.
Сегодня удивительный и сказочный праздник для всех людей, которые еще не утратили веру в чудеса.
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